VIDEO. ¡Agresión a Robles en Honduras! Le lanzan pirotecnia en la celebración

Comunicaciones sacó un gran resultado el miércoles al vencer de visita 2-1 a Motagua de Honduras, en el partido de ida por la Liga Concacaf disputado en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Los goles fueron anotados por Jorge Aparicio, al minuto 21, y el ecuatoriano Juan Anangonó, al 78, por Comunicaciones; mientras Motagua marcó por medio del paraguayo Roberto Moreira, al 41.

Juego pirotécnico impacta en Stheven Robles

Un disparo de Stheven Robles fue rechazado por Rougier y el balón le quedó a Juan Anangonó, quien llegó sólo a disparar con el portero caído para desequilibrar el marcador.

En la celebración del gol crema, un juego pirotécnico impactó en la cabeza de Stheven Robles, quien rápidamente fue atendido por el cuerpo médico de de Comunicaciones y pudo concluir el partido.

#SCL21 | En la celebración del segundo gol crema, Stheven Robles fue agredido con pirotecnia por parte de la afición de Motagua, Robles fue atendido rápidamente por el cuerpo médico de Comunicaciones.pic.twitter.com/RyyZHaVMWe — Christoper Chang (@CChang_EUD) December 9, 2021

“A esto me refería. No pueden pasar este tipo de agresiones y que el partido siga como si nada. Concacaf no debería ignorar algo así”, fue el mensaje del periodista de ESPN, Andrés Agulla tras la agresión a Robles.

A esto me refería. No pueden pasar este tipo de agresiones y que el partido siga como si nada. Concacaf no debería ignorar algo así pic.twitter.com/0wYGNuOSGB — Andres Agulla (@aagulla_espn) December 9, 2021

Comunicaciones con ventaja en el global

El partido de vuelta se disputará el próximo martes en el estadio Doroteo Guamuch Flores en la ciudad capitalina, donde se definirá el título del torneo en su quinta edición.

En las ediciones anteriores se coronaron Olimpia de Honduras y Sport Herediano, Saprissa y Alajuelense de Costa Rica, en esta edición los cremas podrían acabar con la hegemonía de Honduras y Costa Rica en dicha edición.

📹 RESUMEN | ¡Gran resultado para @CremasOficial 👻 en la ida de la Final de #SCL21🏆! pic.twitter.com/EqW6Aqu1I1 — Concacaf (@Concacaf) December 9, 2021

