Miss India, Harnaaz Sandhu, es la ganadora de Miss Universo 2021

La 70 edición del Miss Universo tuvo lugar esta noche desde la ciudad de Eilat, Israel. Un total de 80 participantes formaron parte del evento, el cual fue conducido por Steve Harvey.

Las concursantes tuvieron varias actuaciones durante el certamen y formaron parte de varias pasarelas con el fin de demostrar sus destrezas.

Sin embargo Harnaaz Sandhu, representante de India, se coronó como la ganadora absoluta del evento de belleza.

The new Miss Universe is…India!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/DTiOKzTHl4

Muy emocionada, la joven recibió la corona de manos de Andrea Meza, la representante de México y que ganó en mayo del año pasado.

Recordemos que debido a la pandemia del coronavirus, esa edición fue retrasada por casi seis meses en relación a la 2019.

En una primera ronda, 16 candidatas fueron elegidas para continuar en la contienda, luego se eligieron a las 3 finalistas y por última a las 5 más bellas, donde estaban India, Sudáfrica, Paraguay, Colombia y Filipinas.

FINAL STATEMENT: India. #MISSUNIVERSE

The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/wwyMhsAyvd

— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021