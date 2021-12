¡Las más bellas! Ella son las 5 finalistas de Miss Universo

Una aparición en vestidos de noche fue la siguiente, en donde cada una de ellas llenó el escenario de elegancia.

Steve Harvey fue el encargado de revelar a las cinco participantes que tienen la oportunidad de llevarse la ansiada corona.

La primera en ser nombra fue Miss India, a ella se le unió la representante de Sudáfrica, quien fue recibida en medio de aplausos.

Pero ellas no fueron las únicas, ya que también Paraguay logró avanzar a la siguiente ronda.

Only a few spots left and this one is for…Paraguay! #MISSUNIVERSE

The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/X1g4Pw6dfu

— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021