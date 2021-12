Willy Olivera: “Tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia”

El club Comunicaciones está a pocas horas de hacer historia para el balompié guatemalteco cuando se enfrente, este martes, al Motagua en el juego que definirá al campeón de la Liga Concacaf y el técnico Willy Olivera habló sobre el trascendental partido.

Esta es la primera vez en la historia de esta competición que un club que no es ni costarricense ni hondureño, que llega a la final, por lo que ambos equipos lo dejarán todo en el partido que se llevará a cabo este martes a las 21:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores. El choque de ida terminó 2-1 a favor de los albos.

Las palabras de Willy Olivera

“Venimos con mucha confianza en el trabajo que se ha hecho. Motagua ha soñado con este título igual que nosotros así que lo más importante será no cometer errores, los dos equipos dejarán todo en la cancha y el más inteligente saldrá adelante”, le dijo el estratega uruguayo a Emisoras Unidas Digital.

Olivera también recordó que sus resultados han sido buenos tanto de local como de visita. “Hemos sacado buenos resultados, no vamos a renunciar a nuestra idea de juego. Comunicaciones es un equipo muy intenso, que trata de presionar en campo contrario, hacer retroceder al rival en base a futbol y a eso apostaremos”, dijo.

Y sobre el nerviosismo que invade a sus jugadores, expresó: “Tenemos que manejar la presión, tratar de convertir toda esta ansiedad en cosas positivas y lo positivo sería que tenemos la oportunidad de comenzar a escribir una nueva historia en el futbol nacional y a eso vamos a apuntar. Tenemos que ser inteligentes para saber manejarlo bien”.

Olivera también recordó que no ganar el título sería un duro golpe: “ Los dos equipos tenemos mucho que perder, llegar hasta aquí y no ser campeón es un golpe muy grande para cualquiera. Motagua ya no pelea su campeonato interno así que va a tratar de ser campeón y nosotros tenemos la oportunidad de ser campeones e ir por el título nacional, es una oportunidad que no vamos a dejar pasar, dejaremos todo en el campo”, finalizó.

