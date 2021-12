¡Podría ir a la cárcel! Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, se despide en redes

Raphy Pina deberá presentarse ante un juicio en Puerto Rico para enfrentar el cargo de posesión ilegal de armas, después de no alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público que pedía declararse culpable de los hechos.

Según fuentes oficiales, el juicio podría durar una semana y se espera que testifiquen más de media docena de personas antes de que se dicte sentencia. En caso de ser condenado, Raphy se podría enfrentar a diez años de cárcel.

El pliego acusatorio indica que el 1 de abril del 2020, Pina poseía pistolas, rifles, escopetas y munición para las mismas, entre ellas una Glock modelo 19, calibre 9 milímetros, y una pistola Smith y Wesson, modelo SD40, calibre .40.

Esta no es la primera vez que el prometido de Natti Natasha, con quien tuvo este año a su hija Vida Isabelle, se enfrenta a problemas con la justicia: en 2012 fue acusado de 19 cargos por fraude y blanqueo de dinero.

Se despide en redes sociales

El jurado en el caso contra el productor se retirará a deliberar este miércoles, luego de que las partes presenten sus argumentos finales.

Debido a que hoy se realiza el proceso, Raphy Pina se despidió en redes sociales y aseguró que tenía fe.

“Dios quiera y que esté no sea mi último post. No ha sido fácil este proceso pero créanme que por lo que están en estas fotos voy hasta las últimas consecuencias. Tengo la Fé y se que Dios conoce mi corazón, mi dedicación y mi postura. Siempre estaré agradecido por todos los que me han apoyado en este proceso aunque sea con un saludo o mejor aún, una oración. Mañana iré con la misma fortaleza y valentía que me caracteriza y que El Juez de los cielos decida. Bendiciones y vuelvo y repito AGRADECIDOS DE TODOS 🙏🏻✝️ Los Amo 🙏🏻”, publicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raphypina (@raphypina)

Durante la tarde del lunes, la fiscalía presentó grabaciones de las llamadas telefónicas de Pina en las que se le escucha hablar de armas.

En agosto de 2020, Pina se declaró no culpable y quedó libre bajo fianza de $1 millón.

“Mi familia siempre contigo”, escribió Natti Natasha en apoyo a su pareja.

También le puede interesar: ►Gestos de Marc Anthony, durante concierto, preocupa a sus fans

Publicidad