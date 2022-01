Video: conductora atropella a ladrón y escapa de delincuentes que intentaron atacarla

Un grupo de delincuentes intentó asaltar a una mujer que se movilizaba en una camioneta en horas de la noche de martes. Sin embargo, la conductora logró evadirlos, luego de acelerar su carro.

En un video que circula en las redes sociales se aprecia el momento en que, al llegar a un semáforo, los delincuentes atravesaron frente a la mujer otro vehículo y le apuntaron con un arma de fuego. Sin embargo, la conductora no dudó en acelerar y terminó atropellando a uno de los individuos.

El ladrón quedó encima del capó de la camioneta y cayó al piso unos metros más adelante de sus cómplices.

Adolorido, el hombre se puso de pie y se subió al vehículo de sus cómplices, para posteriormente huir de la zona.

Este hecho se registró en la avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco, en Chile.

“Me di cuenta de que era una encerrona, así que mi reacción, la única que pensé en realidad, fue acelerar porque vi que había un espacio en la primera pista, entonces yo alcanzaba a pasar (…). Yo me di cuenta de él (el delincuente) cuando ya estaba arriba del capó, no me di cuenta cuando le pegué. Yo de verdad tenía la cabeza abajo, moví el manubrio nada más, menos mal que no venía otro auto”, dijo la mujer protagonista de este incidente, en el noticiero chileno Teletrece.