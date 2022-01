Ousmane Dembélé rompe el silencio tras las palabras del director deportivo del Barcelona

Ousmane Dembélé ha roto su silencio horas después de ser apartado del Fútbol Club Barcelona. El jugador francés ha asegurado que no va a ceder “a ningún tipo de chantaje” a partir de este momento y que va a “contestar con sinceridad” a su situación.

Estas declaraciones del futbolista francés llegan como respuesta a las de Mateu Alemany, que le ha pedido que se busque una salida por negarse a renovar.

“Durante cuatro años la gente ha hablado por mí, ha mentido vergonzosamente con un solo propósito, la intención de hacerme daño. He estado siguiendo mi línea de nunca responder durante cuatro años. ¿Ha sido un error? Seguramente. Se acabó”, es un fragmento del comunicado emitido por Dembélé este jueves.

Recuento de los hechos

El director deportivo del Barcelona, Mateu Alemany, afirmó este jueves que Ousmane Dembélé “debe salir de forma inmediata” tras no aceptar las ofertas de renovación ofrecidas por el club.

“Nos parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y no está comprometido con el proyecto futuro del Barça, en este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata”, dijo Mateu Alemany a lo medios del club azulgrana.

El director deportivo azulgrana recordó que, desde julio, “hemos hablado, hemos dialogado, el Barça ha hecho diferentes ofertas, se ha tratado de buscar una vía para que el jugador continuase con nosotros”.

“Esas ofertas han sido sistemáticamente rechazadas por sus agentes”, afirmó Alemany, que deduce de estos rechazos que el jugador no quiere seguir en el Barça.

“Nosotros queremos jugadores comprometidos con este proyecto y por tanto esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero” cuando se cierra el mercado, afirmó Alemany.

Dembélé no fue tomado en cuenta para la Copa del Rey

El jugador no ha sido convocado “por decisión técnica” con el club azulgrana para disputar el partido de octavos de final de la Copa del Rey de este jueves en Bilbao.

“No deseamos tener jugadores no comprometidos con el proyecto y que no quieren estar en el Barça y por tanto el hecho de que no vaya convocado no es más que una consecuencia de todo este proceso”, explicó Alemany.

Para el responsable azulgrana, la decisión de dejar en Barcelona a Dembélé es potestad del técnico Xavi Hernández, pero “tiene todo nuestro soporte, nuestro apoyo y lo entendemos perfectamente, nos parece una actitud absolutamente coherente”, añadió el responsable azulgrana.

Xavi ya había mostrado cierto hartazgo con el caso Dembélé el miércoles en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Athletic de Bilbao.

“El mensaje es claro: o una solución u otra, o renueva o buscar una solución de salida para el jugador, no nos queda otra”, había afirmado el técnico azulgrana.

“Más confianza ha sido imposible darle, ha jugado todos los minutos posibles desde que soy entrenador”, añadió Xavi, que desde su llegada al banquillo azulgrana siempre apostó por el extremo francés.

