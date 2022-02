Selección femenina se prepara para el clasificatorio de Concacaf

La Selección Femenina de Guatemala continua con su preparación con miras a su participación oficial en la fase de clasificación para el Campeonato W de Concacaf 2022, donde 30 naciones de Concacaf iniciarán su camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 en nuestra región.

Para el clasificatorio de Concacaf la Selección Femenina de Guatemala se encuentra ubicada en el Grupo B junto a Costa Rica, San Cristobal y Nieves, Islas Vírgenes y Curazao, del grupo únicamente el primer puesto avanzará al Campeonato W de Concacaf 2022.

Guatemala se prepara para su debut ante Islas Vírgenes

Como parte de su preparación, la Azul y Blanco continua trabajando esta semana bajo la dirección técnica del técnico Edy Espinoza, quien afina los últimos detalles para el duelo ante Islas Vírgenes del próximo miércoles en el estadio Pensativo a las 11:00 horas.

La Selección Femenina iniciará la clasificación rumbo a Nueva Zelanda y Australia la próxima semana recibiendo en casa a Islas Vírgenes y cerrará la primera fecha FIFA jugando de visitante ante la Selección de Curazao el 19 de febrero.

¡¡VAMOS AL ESTADIO!! 🏟️ llegó el momento de apoyar a la #SeleMayorFem 🔵⚪️ 👋Ven y acompaña este 16 de febrero al Estadio Pensativo, en el inicio de la ruta Mundialista. ▶️Clasificatoria W de la Concacaf

🇬🇹Guatemala 🆚 US Virgin Islands🇻🇮

📆16 de febrero 2022

⏰11am

🏟️Pensativo pic.twitter.com/N4WrL8EiCF — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) February 8, 2022

Retomará la actividad en abril del año en cruso para enfrentarse a San Cristobal y Nieves y a la Selección de Costa Rica (fechas y horarios aún por definir).

El Campeonato Concacaf W del 2022 clasificará a cuatro selecciones para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 y a dos los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Ausencia de Ana Lucía Martínez la más llamativa

La ausencia de la futbolista de la Sampdoria Ana Lucía Martínez es la más llamativa para estos encuentros, el técnico Edy Espinoza decidió no convocar a la legionaria asegurando que no sigue las “órdenes tácticas”, aunque no se descarta que pueda ser convocada para los partidos de abril.

Para estos juegos si fueron incluidas Andrea Álvarez y María Amanda Monterroso, ambas juegan en el futbol español,