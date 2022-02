Informe de Mario Escobar revela fuertes insultos y amenazas

Luego de la polémica se dio este miércoles en el estadio El Trébol, El Mejor Equipo, de Emisoras Unidas, tuvo acceso al informe arbitral que presenta el árbitro Mario Escobar, en el que explica lo sucedido.

El referí guatemalteco revela, en el apartado de Incidentes Eventuales, que fue víctima de fuertes insultos y amenazas por parte del técnico de Xelajú MC, Irving Rubirosa, también explica que el tiempo adicionado en el partido (8 minutos) era lo razonable.

El informe de Mario Escobar

1. Informo que el jugador expulsado Yordin Hernández y posteriormente el preparador físico del equipo Xelajú, en el segundo tiempo estuvieron dando indicaciones desde las afueras del camerino visitante. El partido se retardó varios segundos en cada una de las tres reanudaciones debido a que ellos no pueden estar en los alrededores del terreno de juego. Al momento de cada retraso ellos inmediatamente ingresaban a su camerino, pero posteriormente salían del mismo a girar indicaciones a sus compañeros y distraer a los adversarios. Se solicitó el apoyo del delegado de cancha siendo imposible controlar la situación al permitirles estar en los alrededores del terreno de juego y no en su camerino, o bien en los graderíos.

2. El director técnico del equipo Xelajú, Irving Rubirosa, plenamente y completamente identificado, habiendo sido expulsado un partido anterior por su mal comportamiento, se ubicó en la tribuna justo detrás de la banca del equipo Xelajú, desaprobando decisiones arbitrales durante todo el segundo tiempo, respaldado por otros dos miembros del equipo ubicados en la misma tribuna, llegando al extremo de insultar y gritar “árbitro basura, quítate la camisa que cargas abajo, acá en el campo las vas a pagar todo hijo de la gran p…, que te quede claro”, todo esto en reiteradas ocasiones y con tonos amenazantes.

Recuerden señores árbitros, nos quejamos mucho de la violencia, más allá de un resultado, si lo hizo bien o mal, caer en esto señor Mario Escobar Toca es un error (HORROR) total, es ser parte del mismo problema. Esto no hace bien al fútbol. pic.twitter.com/IpOuSQ77PW — locoxelfutbolGT (@LocoxelFutbol_) February 9, 2022

3. Inmediatamente finalizado el partido, yo Mario Escobar, me dirijo en dirección al área técnica del equipo Xelajú a respaldar al cuarto árbitro por las desaprobaciones del cuerpo técnico y jugadores sustituidos, en ese mismo instante, el director técnico Irving Rubirosa continuó insultándome directamente diciendo: “te cagaste en todo hijo de p…, quítate esa camisa que cargas abajo”, haciendo ver el mismo la facultad que tenía de hacerlo porque no se le podía expulsar debido a que ya estaba expulsado desde el partido anterior. En respuesta a eso, yo Mario Escobar, con el lenguaje corporal exagerado le hago ver lo siguiente: que tuviera el valor de decirme y repetir todos los insultos que expresó en su pobre educación en el camerino, frente a frente.

4. En el área de traslado en dirección al parqueo cuando salgo del camerino a realizar el estiramiento final, justamente estaba el señor Irving Rubirosa al cual le vuelvo a expresar que tuviera el valor de repetirme todo lo que me había expresado con su poca educación, inmediatamente se acerca el señor José Carlos López, presentándose como presidente del club Xelajú Mario Camposeco, con mucha educación, entonces el señor Irving Rubirosa expresa su molestia con los 8 minutos haciendo ver que fue exagerado y que solo en el futbol de Guatemala se ve eso, todo esto de forma despectiva, a lo cual le respondo que yo voy a responder lo justo y que en otras ligas se repone mucho más, haciéndole ver todo el tiempo que se perdió, 3 ventanas de sustituciones y explicándole todo lo que sucedió para agregar los 8 minutos que se dieron. Ahí mismo le hago ver que: “usted con todos sus insultos hacia mi persona, no va a venir a desacreditarme mi carrera”, a lo cual el presidente del Club Xelajú MC responde: “no sea prepotente, que yo me voy a encargar de que no vuelva a dirigir, en especial al Club Xelajú M. C. haciendo ver que tengo que estar acostumbrado a los insultos porque eso es normal”.