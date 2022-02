“¿La casa de la Barbie?”, los mejores memes del medio tiempo del Super Bowl

Este domingo 13 de febrero se lleva al cabo el Super Bowl y muchos fanáticos esperaban con ansias el Halftime Show que reunió a grandes artistas como: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

Una de las sorpresas más grandes fue la aparición de 50 Cent, quien recibió muchos elogios.

El Super Bowl es el partido más importante de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por su sigla en inglés),

Aunque en la cabeza de los fanáticos está el duelo de mariscales de campo entre Matthew Stafford, de los Rams, y Joe Burrow, de los Bengals, la mayoría esperaba el medio tiempo. Sin embargo, el mismo no fue del gusto de muchos.

Estos son algunos memes que ya circulan en redes sociales:

50 cent came in like #HalfTimeShow pic.twitter.com/GNbN7WRX74

— Rachel Angelé (@rachelPLZdotcom) February 14, 2022