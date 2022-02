¡Se ponen la camiseta! Celebridades se hacen presentes en el Super Bowl

El Super Bowl es el evento deportivo más visto en Estados Unidos y probablemente en el mundo, por lo que no podían faltar las celebridades que llegaron a Los Ángeles para disfrutar de este partido.

El SoFi Stadium es la sede del gran juego y en sus lujosos palcos se pudieron ver a personalidades como: Ellen DeGeneres, Portia de Rossi, Charlize Theron, Rebel Wilson, Chris Tucker, Mark Wahlberg, Sean Penn, Matt Damon, Justin Bieber, Blue Ivy, Jay Z, Kanye West, entre otros.

Here we GO #SuperBowl pic.twitter.com/Oc8hOC8GzG

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) February 13, 2022