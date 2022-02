Biden advierte de un riesgo “muy alto” de una invasión de Rusia a Ucrania

El presidente de EE. UU., Joe Biden, dijo este jueves que el riesgo de una invasión de Rusia de Ucrania es “muy alto”, y advirtió que esta podría darse en cuestión de “días”, a pesar de que Moscú afirmó que estaba retirando tropas de la frontera del país vecino. La amenaza es “muy alta, porque no han sacado ninguna de sus tropas. Han movido más tropas”, dijo Biden a periodistas en la Casa Blanca. “Tenemos razones para creer que están haciendo una operación de pretexto para tener una excusa para entrar”, añadió.

Biden dijo que aún no había leído una nueva respuesta escrita del presidente ruso, Vladimir Putin, a las propuestas de EE. UU. para una salida diplomática de la crisis.

Tune in as I deliver remarks on how the Bipartisan Infrastructure Law will deliver for the American people. https://t.co/DtD04MLeEw

Fuerzas militares de Rusia han rodeado gran parte de las fronteras de Ucrania, como parte de un intento por derrocar las políticas prooccidentales del país, incluido el objetivo a largo plazo de unirse a la OTAN.

Biden dijo que todavía hay “una vía diplomática” y que el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, la expondría este jueves en un discurso en las Naciones Unidas. Sin embargo, el mandatario dijo que no tenía “planes de llamar a Putin”. En su discurso ante el Consejo de Seguridad de Nueva , Blinken dijo que no buscaba “empezar una guerra, sino prevenir una”, y afirmó que había propuesto a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, una reunión la próxima semana. “No tengo ninguna duda de que la respuesta a mis declaraciones aquí es que el gobierno ruso lo negará”, añadió.

I just arrived in New York City, where I will address the @UN Security Council regarding Russia's threat to peace and security. We seek to resolve this crisis diplomatically but are prepared to impose severe measures should Russia further invade Ukraine.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 17, 2022