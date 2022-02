Filtran video sexual de maestra que llegó a 200 estudiantes

Una maestra de Ohio, Estados Unidos, se encuentra en el ojo del huracán luego de que 200 alumnos de la escuela donde labora recibieron en sus celulares un video sexual en el que aparece ella y su pareja, según una investigación publicada originalmente por FOX-8.

Ahora, la Unidad de Delitos Sexuales de la Policía de Cleveland se encuentra investigando el caso, mientras que la maestra fue suspendida de las aulas y puesta bajo licencia. La policía confirmó que el caso involucró un “video inapropiado” en el teléfono de la profesora, mismo que fue enviado a hasta 200 estudiantes; las fuentes policiales informaron que se trata de algún tipo de “video sexual”.

