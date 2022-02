FOTOS. Mujer de 69 años arrasa como modelo de lencería

Una chilena de 69 años de nombre Gladys Bravo, conocida en su país como “la abuela fitness“, se hizo viral en redes sociales por ser una destacada exponente del fisicoculturismo. No obstante, ahora extendió un poco más sus logros, ya que a su edad tomó una decisión increíble que la ha hecho arrasar en el mundo del modelaje, ya que actualmente se dedica a modelar lencería.

Según la personal trainer, quien entrena desde que tenía 55 años, la decisión se tomó luego de que la marca “Love Lust”, le pidiera ser parte de un catálogo de 25 prendas. Esto obligó a Gladys a exponer su sensualidad, algo que asegura que no le incomoda, en entrevista con LUN.

“Modelar lencería no me dio pudor, porque en mi perfil también he subido fotos sensuales, en pijama con ropa interior, pero cosas sutiles. Como la que me pidieron también era elegante y sutil, acepté encantada”, contó.