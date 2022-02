Turquía insta a Rusia a poner fin a la operación militar en Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, instó a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, a poner fin a la operación militar en Ucrania durante una llamada telefónica el sábado, informó una fuente diplomática turca. Turquía ha condenado varias veces la invasión “inaceptable” de Ucrania.

Cavusoglu señaló a Lavrov que una nueva escalada de las tensiones militares no le beneficiaría a nadie, apuntó la fuente diplomática bajo condición de anonimato. Turquía había propuesto su mediación para evitar un conflicto entre Kiev y Moscú.

