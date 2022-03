“El gol de visita nos da mucha oportunidad”, comentó Willy Olivera

Luego de la derrota de Comunicaciones 3-1 ante el New York City FC en la ida de los cuartos de final, el técnico de Comunicaciones Willy Olivera habló en la conferencia de prensa post partido sobre sus impresiones finalizado el encuentro.

“El partido tuvo varias facetas, ellos son un buen rival en el ataque y durante el principio se nos complicó. De poco a poco nos fuimos sintiendo más cómodo en el terreno de juego. Fue un partido muy intenso y muy movido como lo esperábamos”, analizó el entrenador.

Inconformidad en el resultado

Cuando el cuadro nacional se mostraba mejor en el terreno de juego, un gol a la contra de Maxi Morales frenó el buen momento del cuadro crema. “Creo que merecimos más del resultado que conseguimos, pero sabemos que la vuelta la jugaremos en nuestra casa y aún hay 90 minutos por disputarse”, comentó Olivera.

“A mí me parece que el resultado que no refleja lo que resultó en la cancha, si bien ellos tuvieron más la pelota que nosotros, no contaron de muchas jugadas claras para marcarnos gol”, agregó.

“En el primer tiempo nos costó un poco y no lográbamos crear jugadas. En el segundo tiempo esto fue distinto, tuvimos las capacidades de hacer retroceder el equipo y se dio el empate”, dijo Olivera, a lo que agregó que cuando se volcaron al ataque en busca del segundo gol, un espacio en su defensa fue aprovechado por los neoyorkinos para ponerse por delante en el marcador.

Ya piensan en la vuelta en Guatemala

“Para la vuelta debemos salir a buscar el partido, ser más sólidos atrás porque son un equipo muy rápido y ser más efectivo en el ataque para lograr el resultado”, comentó Olivera.

El técnico uruguayo dijo que haber anotado de visitante fue algo importante de su visita a Estados Unidos, ya que en este torneo el gol de visitante si es criterio de desempate. “El gol de visita nos da mucha oportunidad”, comentó.

Olivera concluyó la conferencia de prensa felicitando a sus jugadores: “Estamos orgullosos del equipo y luchamos hasta el final”.