VIDEO. Alejandro Fernández pasado de copas en un restaurante de CDMX

Tras el fallecimiento de Vicente Fernández, Alejandro Fernández se ha dejado ver disfrutando de su familia, así como en algunos conciertos, hablando siempre de su papá y mostrando las enseñanzas.

Ahora el cantante volvió a ser el centro del la atención por la polémica que protagonizó al ser captado pasado de copas en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México.

Esta no es la primera vez que se le ve en estado de ebriedad, pero en esta ocasión sorprendió pues iba acompañado de su novia, Karla Laveaga, quien tuvo que estar muy pendiente de él.

En las imágenes captadas, “El Potrillo” aparece en una mesa junto a sus amigos y su novia, bastante divertido, vistiendo su chamarra favorita, pues han sido varias las ocasiones en las que usa esta prenda color naranja y un suéter de rayas azul con blanco, un look bastante casual para el lugar que visitó.

La noche fue trascurriendo y él ya había se había tomado varias copas, y en un momento, hasta su novia tuvo que tomar su temperatura al verlo mal e incluso, el hipo se hizo presente.

Alex estaba pasando un buen momento y hasta pidió lumbre para su puro, hasta que decidieron abandonar el lugar y él tuvo que ser ayudado por personas del restaurante para caminar.

Vicente Fernández hubiera festejado sus 82 años el 17 de febrero, por lo que en su rancho ‘Los Tres Potrillos’ se organizó un homenaje para que sus fans y familiares pudieran celebrar la fecha.

Además, en redes sociales, varios decidieron dedicarle mensajes de cariño, destacando la publicación de su hijo Alejandro Fernández, quien compartió una anécdota que vivió con su papá.

“El día de esta primera foto, yo me dirigía a la presentación de un disco. Nunca he sido propenso a ponerme nervioso, pero ese día tenía algo que me inquietaba. Mis manos temblaban un poco y sentía el corazón salir de mi pecho”, comenzó