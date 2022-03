Fichaje de Haaland con el Barcelona está prácticamente descartado

La ilusión de contratar a Erling Haaland para la próxima temporada poco a poco se desvanece en el Barcelona y Joan Laporta ya habría dicho que no irían por él.

El presidente de los culés habló muy claro este domingo en Esport3. Allí, Laporta prácticamente descartó el fichaje del delanetro noruego.

“Aunque tuviéramos la mejor situación económica, hay operaciones que no las haríamos”, señaló al ser cuestionado por la posibilidad de incorporar al crack noruego tras ganar la liga femenina y antes de que ‘su’ Barcelona se enfrente este domingo en Pamplona a Osasuna.

Laporta afirmó que pese a que la situación económica ha mejorado no se pueden dar el lujo de hacer ciertas incorporaciones que comprometan la economía del club blaugrana.

