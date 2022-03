Pascacio López fue vinculado a proceso por presunta violación a una actriz

Pascacio López, mejor conocido por actuar en la serie Guerra de Vecinos, fue vinculado a proceso por el delito de violación contra la actriz Sarah Nichols.

Fue desde el pasado miércoles 16 de marzo, que se liberó en Jalisco una orden de aprehensión en contra del actor, el cual fue arrestado en la Ciudad de México y trasladado a Guadalajara, para llevar a cabo su proceso legal.

Dicho documento fue emitido por un juez de control, juicio oral y de ejecución penal especializada con violencia contra las mujeres del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado.

El actor PASCACIO LÓPEZ, expareja de la actriz IRAN CASTILLO e IVONNE MONTERO fue vinculado a proceso y permanecerá preso en la ciudad de Guadalajara mientras inicie su juicio. La actriz SARA NICHOLS lo acusó de haberla VIOLADO. Ya los presos se están relamiendo los bigotes 😱😱 pic.twitter.com/yePaQY9lnm — Doña Carmelita (@CarLon_2020) March 22, 2022

La detención derivó de la denuncia que interpuso Sarah, con quien trabajó en la serie Guerra de vecinos, quien señaló presuntamente haber sido abusada sexualmente en la ciudad tapatía.

-->

Ante esto, el pasado 22 de marzo, los abogados de la demandante informaron en un comunicado que Pascacio ya había sido vinculado a proceso, tras haberse encontrado datos de prueba suficientes para autorizar al ministerio público la investigación complementaria.

Él quedará en prisión preventiva oficiosa durante lo que dure su proceso, ya que al tratarse del delito de violación se requiere dicha medida cautelar conforme a lo que dispone la Constitución Federal.

“Esta asesoría jurídica confía en que, tanto el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Jalisco, como la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, continuarán cumpliendo con su deber hasta lograr justicia para la víctima.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PASCACIO LÓPEZ | ACTOR (@pascaciolopez)

Sarah Nichols rompe el silencio

A través de un video de Instagram, la actriz apareció para agradecer a todas las personas que le han externado su apoyo tras denunciar a Pascacio López.

“Hola a todos, solo quería darles las gracias, mi intención era mantenerme anónima, no ha sido el caso, pero el gran regalo que salió de todo eso, ha sido la sorpresa de tantísimas personas que me han escrito que se los agradezco con el alma, gracias”, dijo en un clip que posteó en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CERIANI JAVIER (@javierceriani)

De igual forma, en una entrevista con Ventaneando ahondó en que todo este proceso le parece complicado, pero ha cobrado fuerza con todo el cariño que ha recibido.

“En este momento me estoy sintiendo… estoy temblando… estoy nerviosa, me tiembla todo por dentro porque es como revivir todo nuevamente pero me siento apoyada, cobijada y con mucha esperanza de que se haga justicia aquí en Jalisco”, comentó.