Tras amputación, Juan Pablo Medina se muestra con su prótesis

Después de 8 meses desde que le fue amputada una de sus piernas por complicaciones en su salud derivadas de un infarto, Juan Pablo Medina posó, por primera vez, con su prótesis.

El actor cómo ha llevado el proceso de recuperación y agradeció el apoyo incondicional que ha recibido por parte de sus seres queridos.

Fue a mediados de 2021 cuando se dio a conocer el estado de salud del artista que ha destacado en la industria en proyectos como La casa de las flores, Se busca papá, Guadalupe Reyes, El club de los idealistas, Amor de mis amores, Treintona, soltera y fantástica, entre otros.

Hoy, ya más tranquilo, Medina concedió una entrevista para la revista GQ, donde abrió su corazón para contar su experiencia de recuperación.

Dijo que su rehabilitación comenzó desde que tomó la difícil decisión de perder una pierna para salvar su vida, pues en cuanto notificó al cuerpo médico tuvo contacto con un psiquiatra que lo ayudó a transitar por la situación.

“Empezamos a hablar de la decisión desde antes de que se hiciera la intervención médica y eso hizo toda la diferencia. Es necesario entenderlo y que los especialistas te apoyen. Es algo muy cabrón, pero pude contar con esa ayuda. Nunca tomé terapia en mi vida y ahora estoy decidido a no dejarla por nada”, declaró.

Tras la intervención quirúrgica, presentó insomnio que poco a poco se fue disipando con descanso y atención médica.

El siguiente paso fue encontrar una prótesis adecuada a sus necesidades y para ello contó con la ayuda de su novia Paulina Dávila y con su agente de comunicación. La situación le generó preocupación porque no sabía cómo sería su vida con esta nueva herramienta de apoyo.

“Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado. Es ahí cuando te preguntas qué vas a hacer y cómo será el cambio. Lo que yo quería era simplemente vivir y a partir de ahí empecé a pensar de manera positiva”, comentó.