La generadora de contenido sexual en la plataforma Only Fans, Aida Cortés, mandó a colocar pancartas en la que se le ve posando con poca ropa, y junto a un código QR.

Este código mandaría directamente a los dispositivos móviles a su contenido exclusivo a la plataforma de forma gratuita, en el que se encuentran videos y fotos para adultos que normalmente se pueden ver pagando la suscripción, junto al QR hay una frase que dice: “Porque yo sí cumplo mis promesas. Escanéame”.

Al ver esta pancarta, muchos padres de familia de la ciudad de Medellín, en Colombia, donde se colocó la valla, se encontraron disgustados por la foto sugestiva de la influencer, ya que no es -claramente- apta para los menores.

Una mujer (@anamarqr), a través de Twitter, denunció la publicación: “Entre el Alto de Las Palmas y la Loma del Tesoro o Balsos. La frase de abajito les quedó que ni pintada… ¿Quién es el genio y dueño de esto tan vulgar? Gracias al corresponsal…”.

Usuarios de Twitter no tardaron en responder al tuit que fue publicado con la información de la pancarta. Para algunas esta situación causó diversión, mientras que otros no dudaron en criticar a la modelo.

“Jajajaja escaneé esta foto y me salió… Está ocasionando el efecto contrario a lo que esperabas, ahora no sólo está en la valla allá, sino que está en su Twitter jajajajaja”, “Siendo sinceros no le veo lo vulgar por ningún lado, pero pues cada quien observa desde sus propias taras y limitaciones”, “No veo todas esas personas indignadas por esa valla, armando un escándalo por la prostitución…”.