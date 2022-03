Stevo Pendarovski, presidente de Macedonia del Norte, envió una fuerte advertencia al capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, previo a que ambas naciones se jueguen el pase al Mundial de Catar 2022.

Por medio de su cuenta de Twitter, y luego de que Macedonia del Norte dejara fuera del mundial a los cuatro veces campeones de la copa del Mundo (Italia), Pendarovski publicó la siguiente “amenaza” dirigida al astro portugués:

Get ready @Cristiano, you are next! #WorldCupQualifiers 🇲🇰⚽️💪🏻 https://t.co/AuThwdTHDj

— Stevo Pendarovski (@SPendarovski) March 24, 2022