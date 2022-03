FOTO. Dennis Arana revela la identidad de su novio

A unos meses de que terminó la segunda temporada de “Survivor México“, sus participantes siguen en medio de la polémica, especialmente uno de ellos, Dennis Arana.

El cantante guatemalteco causó revuelo en redes sociales al presumir a su presunta nueva pareja, pues a través de sus historias de Instagram mostró juna fotografía que dejó en shock a sus fans.

En ella se podía ver que estaba muy cómodo con un chico, a quien no se le podía ver su cara completamente, pues en ese momento no quiso revelar la identidad de su pareja.

Sin embargo, después dejó el misterio y reveló que se encontraba con el influencer Konrad Montero, por lo que los seguidores del popular exparticipante del reality comenzaron a llamarlos ‘KonDe’ juntando sus nombres cariñosamente.

Aunque desde entonces no ha publicado fotografías junto a él, sus seguidores han comentado:

Dennis Arana, el finalista de la edición del 2020 de La Academia; fue precisamente en un concierto de este reality show musical donde el chico habló abiertamente sobre sus preferencias sexuales y se declaró abiertamente homosexual cuando presentó un número de Lady Gaga.

Pronto se convirtió en uno de los consentidos de la audiencia por su forma de conducirse con el público y también porque se permitió ser honesto con respecto a sus preferencias.

Ahora, ha generado comentarios de felicidad entre sus seguidores porque indican que artista nacional “merece ser feliz”.

“Soy la voz de muchos jóvenes que creen que por ser como son, no pueden lograr sus sueños. Quiero decirles que Dios nos ama a todos… esta noche, llego a la semifinal para recordarles que el mundo no es para etiquetas, es para seres humanos”, interpretando el tema ‘Born This Way’ de Lady Gaga.