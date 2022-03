Premios Oscar 2022: ellos fueron los grandes favoritos

Los 94º Premios de la Academia se celebraron este domingo en el Dolby Theatre de Hollywood. Los Oscars de este año reconocieron a las películas que se estrenaron entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2021.

Las presentadoras fueron Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.

Tal como se anunció, los Premios Oscar 2022 anunciaron a 8 ganadores antes del inicio de la ceremonia.

Mejor sonido: Dune

Mejor cortometraje documental: The Queen of Basketball

Mejor cortometraje animado: The Windshield Wiper

Mejor cortometraje de acción: The Long Goodbye

Mejor banda sonora original: Dune

Mejor montaje cinematográfico: Dune

Mejor diseño de producción: Dune

Mejor maquillaje y peinado: The Eyes of Tammy Faye

Los #Oscars anunciaron a 8 ganadores antes del inicio de la ceremonia. #Dune obtuvo Mejor sonido, Mejor banda sonora original, Mejor montaje cinematográfico y Mejor diseño de producción ¡Increíble! @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/GYkHknexLf — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 28, 2022

Los ganadores de las demás categorías fueron:

Mejor Actriz de Reparto: Ariana DeBose

El #Oscars para Mejor Actriz de Reparto es para #ArianaDeBose, por #WestSideStory. Rita Moreno ganó el Óscar en esa misma categoría en 1961 por ese mismo papel. ¿Se lo merecía? @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/tCUHskCxoY — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 28, 2022

Mejor fotografía: Dune

Mejor efectos visuales: Dune

Mejor Película Animada: Encanto

Mejor corto animado: El limpiaparabrisas

Los españoles Alberto Mielgo y Leo Sánchez se llevan el #Oscars con “El limpiaparabrisas” como Mejor Corto Animado. @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/7gh68FP0xx — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 28, 2022

Mejor actor de reparto: Troy Kotsur por CODA

Mejor película internacional: Drive My Car

Durante la ceremonia de los #Oscars también se reconocen las películas internacionales, producidas fuera de Estados Unidos. El premio es para #DriveMyCar de Japón.@EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/HGVMwf4g3C — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 28, 2022

Mejor Diseño de Vestuario: Jenny Beavan por Cruella

La categoría a Mejor Diseño de Vestuario en los #Oscars se creó en 1948, esta noche se lo lleva la diseñadora Jenny Beavan por #Cruella. Una de las favoritas era #Dune. @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/ekSvP60cBd — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 28, 2022

Mejor Guion Adaptado: Sian Heder por CODA

Mejor Guion Original: Kenneth Branagh por Belfast

Kenneth Branagh gana el #Oscars al mejor guion original por #Belfast. Este es un relato sobre un niño de 9 años que junto a su familia, de clase trabajadora, vive los tumultuosos años 60 en la capital de Irlanda del Norte. @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/uTFgMcbALH — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 28, 2022

Mejor canción original: Billie Eilish y Finneas por ‘No time To Die’

Billie Eilish y Finneas ganan Mejor Canción en los #Oscars por ‘No time To Die’ ¿Era la mejor? @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/MqM7k0fwu0 — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 28, 2022

Mejor Dirección: Jane Campion por The Power Of The Dog

Mejor Actor: Will Smith

Mejor Actriz: Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye

El #Oscars para Mejor Actriz es para Jessica Chastain por su papel en “The Eyes of Tammy Faye”. @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/jEwqB8opzY — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 28, 2022

Mejor Película: CODA