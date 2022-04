Mamá de Christian Nodal diagnosticada con tumor maligno

La mamá de Christian Nodal alertó a sus seguidores de Instagram sobre una historia que compartió en la que se la ve bastante agotada, sobre una cama de hospital, mientras describe la enfermedad que ha padecido durante el último mes .

Según la publicación compartida por Cristy Nodal, en las últimas semanas ella había tenido problemas de salud que le impedían comer, por lo que su estado de ánimo y físico comenzaron a decaer poco a poco, situación que empeoró su estado.

Contó que durante todo el proceso le realizaron diferentes tipos de estudios para conocer su enfermedad; sin embargo, ningún médico pudo decirle qué padecía.

El 9 de abril le diagnosticaron un tumor maligno de colon que requirió cirugía inmediata para salvarle la vida . La actual influencer también decidió someterse a ella, aunque en el último estudio los médicos le dieron la mejor noticia de su vida.

Según él, los especialistas se dieron cuenta de que, de un momento a otro, el tumor había desaparecido . La madre de la intérprete de Adiós Amor aseguró que fue un milagro, “uno entre mil”, comentaron los médicos.

Luego de varios días de angustia, la exsuegra de Belinda escribió un mensaje desde su Instagram para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud , así como agradecer la fe que profesa por haberla salvado de este diagnóstico que parecía peor.

“¡Gracias a Dios por esta oportunidad de vivir! ¡Sé que muchas personas están orando por mi salud, lo cual aprecio mucho! Hacía un mes que no podía comer, no tenía más fuerzas y todo me salía mal cada vez. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer nos enteramos que tengo un tumor maligno en el colon y necesitan operarme de inmediato.