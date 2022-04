Tenistas rusos y bielorrusos no podrán participar en Wimbledon

Los tenistas rusos y bielorrusos fueron excluidos este miércoles de la edición de 2022 de Wimbledon, que se convierte en el primer torneo en rechazar la participación individual de deportistas, en respuesta a la invasión de Ucrania, anunció la dirección del Grand Slam londinense.

De esta manera, Daniil Medvedev, N.2 mundial, Andrey Rublev (N.8), Aryna Sabalenka (4ª y semifinalista el año pasado, Anastasia Pavlyuchenkova (15ª) y Viktoria Azarenka (ex-N.1 y actualmente 18ª) no podrán luchar por el título del mayor torneo sobre hierba del calendario.

