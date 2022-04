Robert Lewandowski deja en duda su continuidad con el Bayern Munich

Robert Lewandowski dejó su futuro en el Bayern de Múnich abierto el sábado, poco después de ganar la Bundesliga, cuando la estrella polaca está a punto de entrar en su último año de contrato.

El jugador de 33 años anotó su gol número 33 del campeonato el sábado, en la victoria por 3-1 de su equipo contra el Borussia Dortmund, lo que le sirvió al Bayern para lograr su décimo título de Bundesliga consecutivo.

Según algunos medios, el Barcelona tiene interés en fichar al polaco, que fue evasivo al hablar sobre su futuro.

“Algo va a pasar pronto. Lo único que sé es que habrá una reunión con el Bayern”, dijo Lewandowski a Sky.

La estrella del Bayern ha ganado dos títulos consecutivos a mejor jugador masculino FIFA y ha completado su palmarés con todos los títulos existentes con el Bayern.

Desde que llegó al club bávaro como agente libre en 2014 desde el Dortmund, ha marcado 342 goles en 372 partidos.

Los dirigentes del Bayern han dejado claro que quieren mantener al jugador en el equipo, pero Oliver Khan, patrón del club, admitió el pasado domingo que el polaco está “considerando su futuro”.

Lewandowski añadió que “nada especial” ha pasado por ahora, mientras su agente mantiene conversaciones con el Bayern, y que va a “ver” como se desarrollan las cosas. “No es fácil para mí”, añadió.

"Pronto habrá una reunión, pero hasta ahora no ha pasado nada especial. También me doy cuenta de lo que está pasando. La situación no es tan fácil para mí".

