México enfrentará a Guatemala sin su técnico “Tata” Martino

México arranca el miércoles su preparación para el Mundial de Catar con un amistoso ante Guatemala en Orlando (Florida) sin sus figuras del fútbol europeo ni su técnico, el argentino Gerardo Martino.

El “Tata” Martino, cuestionado entre la prensa y aficionados por la actuación del Tri en las eliminatorias de Concacaf, no viajó a Orlando por recomendación médica.

El estratega de 59 años fue intervenido quirúrgicamente en febrero por un problema de visión en el ojo derecho y aún no tiene el alta médica para efectuar traslados en avión.

Su auxiliar Jorge Theiler dirigirá a México en el banquillo del Camping World Stadium en el primer amistoso tras la clasificación a Catar 2022.

El Tri selló el boleto en la última jornada del 30 de marzo con un triunfo 2-0 ante El Salvador que le garantizó el segundo lugar del octogonal detrás de Canadá.

El sorteo mundialista encuadró después a México en el Grupo C junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia.

El Tri tiene programados cinco juegos amistosos en territorio estadounidense, el primero de los cuales le enfrentará a Guatemala, escuadra que no logró meterse en la fase final de las eliminatorias mundialistas y que ahora dirige el ex seleccionador mexicano Luis Fernando Tena.

El “Tata” Martino reconoció este mes que el objetivo de la gira de amistosos es la “recuperación de un nivel futbolístico que no hemos tenido en la eliminatoria, donde hicimos muy buenos puntos pero hemos tenido un declive en nuestro juego”.

"Estoy prácticamente con el alta médica, hago vida normal, participo en los entrenamientos; llegamos muy justos a la etapa del viaje a Orlando y es mucho más prudente esperar al verano en donde tenemos más viajes". 🎙 Gerardo Martino.#MEXTOUR | #HechoDeLosMexicanos — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 26, 2022

México sin sus figuras

Al no integrarse en fecha FIFA, México no podrá contar el miércoles con sus internacionales que militan en Europa, lo que permitirá hacer pruebas con futbolistas no habituales.

El arquero David Ochoa, del Real Salt Lake de la MLS, y el lateral Jonathan Gómez, de la Real Sociedad B de España, son dos novedades en la nómina después de que en su trayectoria internacional hayan jugado en las inferiores tanto de México como de Estados Unidos.

Ante Guatemala, México encontrará en el banquillo rival a una importante figura de su historia reciente.

Luis Fernando Tena, que llegó a ser seleccionador mayor interino en 2013, dirigió al combinado Sub-23 a una de las gestas más recordadas del fútbol mexicano, el oro olímpico en los Juegos de Londres 2012.

Tena se hizo cargo en diciembre de la escuadra guatemalteca, que el domingo goleó 4-0 a El Salvador en un amistoso celebrado en San José (California, Estados Unidos).

*Información de AFP