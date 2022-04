El mexicano Luis Fernando Tena, técnico de la selección de Guatemala, habló del proceso del argentino Gerardo el “Tata” Martino, en la víspera del amistoso que la azul y blanco sostendrá este miércoles contra México.

En la conferencia previa al partido que se llevará a cabo este miércoles en Orlando, Florida, el mexicano se refirió al trabajo del “Tata”.

“Ha sido un proceso como todos, con baches, pero los resultados lo han respaldado y yo creo que se debería mantener al técnico, no hay por qué cambiar, y no sólo ahora, sino para el siguiente ciclo mundialista incluso. No entiendo por qué en México nos gusta cambiar siempre de entrenador”, dijo Tena en conferencia de prensa, según una publicación del portal mexicano “Medio Tiempo”.

Mientras que prefirió no meterse en tema del por qué Javier “Chicharito” Hernández no viste la camiseta del “Tri” desde 2019.

“Javier Hernández es un gran jugador, el máximo goleador de la Selección Nacional, y está en un gran momento, pero no me quiero meter en las decisiones de Gerardo Martino, él deberá explicar eso”, se limitó a decir.

-->

Sobre el retraso en Houston

Tena también se refirió al contratiempo que tuvieron en su escala en la ciudad de Houston, donde quedaron varados por las inclemencias del tiempo, pero consideró que esto no es un pretexto.

“Nos dormimos en el piso, porque ya ni alfombra ponen: ahorita, los muchachos están dormidos, pero esto no es pretexto para el juego”, expresó.

Además dijo que jugar contra México “representa una gran oportunidad para todos nosotros, porque enfrentarlo siempre es importante. No ponemos pretextos por lo que sucedió, hay que jugar. ¿Qué voy a sentir yo? No lo sé, porque estuve de aquel lado durante tres años, como auxiliar en la Mayor o técnico en la Sub-23, pero siempre es muy importante un juego de preparación contra México, porque no es amistoso”, finalizó.