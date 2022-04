Si bien la enfermería puede ser una de las carreras más gratificantes que existen, las horas extenuantes, los turnos nocturnos agotadores y los cheques de pago decepcionantes pueden dejar mucho que desear. Y si bien se necesitan años de capacitación y trabajo duro para ser esta calificada profesión, algunas enfermeras y enfermeros han abandonado sus carreras de atención médica por OnlyFans.

A continuación le mostramos algunos de las enfermeras que ahora tienen saldos bancarios envidiables gracias a la creación de contenido sexual en la referida plataforma para adultos.

Enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos

Allie Rae pasó de ser una trabajadora de emergencia a millonaria después de que comenzó a crear contenido con clasificación X con su esposo en OnlyFans. Era enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) cuando sus empleadores se enteraron de sus videos para OnlyFans y le dieron un ultimátum. La mujer, de 37 años, trabajó en UCI durante la pandemia, pero le dijeron que la despedirían si no eliminaba su cuenta.

Pero la madre de tres hijos de Boston se dedicó al trabajo a la plataforma a tiempo completo y ahora ya es millonaria por sí misma al ganar US $223 mil por mes.

Estudiante de enfermería

La exalumna de enfermería Nicole Desmond pasó de pagar sueldo tras sueldo a financiar todo el tratamiento contra el cáncer de su madre. Hizo esto sacrificando su carrera para vender fotografías en OnlyFans, y ahora gana hasta US $73 mil por mes.

Nicole, de 34 años, se unió inicialmente para darles a sus hijos una vida mejor, pero a su madre le diagnosticaron cáncer de colon en etapa 4 cuatro meses después. La enfermera graduada solía mantener a su familia con 1.800 libras esterlinas al mes como secretaria del hospital antes de ganar miles al día.

Asistente de salud

En marzo de 2021, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que un aumento salarial del 1 % para el personal del Servicio Nacional de Salud que salvó vidas durante la pandemia fue “todo lo que podía darles”.

Sus comentarios enfurecieron al asistente de atención médica James Cowe, quien luego hizo una llamada drástica. El joven, de Bournemouth, comenzó a trabajar en el cuidado de la salud a los 18 años como asistente en el hogar de cuidado de pacientes con demencia de su familia.

Pero renunció a su trabajo y recurrió a OnlyFans el año pasado y afirmó haber ganado su salario anual y más dentro de los primeros 22 días de haberse unido a la plataforma.