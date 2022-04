Así se disputará la jornada 20 del Torneo Clausura 2022

Este fin de semana se desarrollará la actividad de la jornada 20 del Clausura 2022 de la Liga Nacional de Guatemala, varios equipos ya podrán contar con los futbolistas que estuvieron en actividad de la selección nacional.

La actividad arrancará este sábado pasado el mediodía con el partido entre Santa Lucía ante la ya descendida Nueva Concepción, la jornada sabatina se complementará con el duelo Municipal vs. Iztapa en el estadio El Trébol y a la misma hora se disputará el Guastatoya vs. Xelajú el Antigua vs. Comunicaciones en el estadio Pensativo será el último juego del día.

El domingo se disputarán los dos juegos restantes: Sololá que se juega la permanencia recibirá al Deportivo Malacateco y la jornada se cerrará con el duelo entre Achuapa vs. Cobán Imperial.

#Clausura2022 | Jornada 19 | Categoría Mayor Minutos acumulados por jugadores de edad limitada ✅ 1,200 minutos como mínimo por Equipo. ⚠️ El Equipo que no cumpla:

-3 puntos de la Tabla de Posiciones de la Fase de Clasificación y multa de Q. 30,000 ⚽ @MoltenGT | #LigaGT🇬🇹 pic.twitter.com/1WifZcJ8Fi — ligagt (@liga_gt) April 26, 2022

Así se jugará la jornada 20 del Clausura 2022

Sábado 30 de abril

12:30 Santa Lucía vs. Nueva Concepción (Claro Sports)

15:00 Municipal vs. Iztapa (TV Abierta)

15:00 Guastatoya vs. Xelajú MC (Claro Sports)

19:00 Antigua vs. Comunicaciones (Tigo Sports)

Domingo 1 de mayo

11:00 Sololá vs. Malacateco (Tigo Sports)

12:00 Achuapa vs. Cobán Imperial (Sin transmisión)

Emisoras Unidas le llevará todas las emociones del Torneo Apertura con las voces de “El Mejor Equipo” en el 89.7 FM.

También puedes buscarnos en nuestras diferentes plataformas digitales. En Twitter @EUDeportes @EmisorasUnidas y Facebook: https://www.facebook.com/eudeportes te llevaremos todas las incidencias de los enfrentamientos. Además, entérate de previas y todos los resultados en nuestra página web: emisorasunidas.com

