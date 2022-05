Zidane llegaría al PSG por petición de Kylian Mbappé

Este sábado se dio a conocer la decisión final de Kylian Mbappé: renovará con el PSG a falta de comunicado oficial tanto del jugador como de la institución parisina.

El delantero francés ha aceptado la oferta del club parisino y ya le comunicó a Florentino Pérez su decisión. El nuevo contrato será por tres años, más uno opcional. Recibirá una prima de fichaje de 300 millones de euros, además que tendrán peso sus decisiones tanto para nuevos jugadores, como para cuerpo técnico y directivos.

🚨 Kylian Mbappé will STAY at Paris Saint-Germain. He’s definitely not joining Real Madrid this summer, the final decision has been made and communicated to Florentino Perez. 🤝 #Mbappé

Julien Laurens, reconocido periodista de RMC Sport, indicó que una de las condiciones que Mbappé puso al PSG para su renovación, sería la llegada de Zinedine Zidane al banquillo parisino.

Zidane, llegaría en sustitución de Mauricio Pochettino, a quien todavía le queda un año de contrato con el PSG, sin embargo, es bien sabido que el técnico argentino no es del agrado de algunos directivos y de algunos jugadores de la plantilla.

-->

Por otro lado, el periodista Romain Molina, cercano al entorno de Kylian Mbappé, informó que Leonardo, director deportivo del PSG tampoco entraría en los planes del PSG para la próxima temporada.

Luis Campos, quien fuera director deportivo del Mónaco en la etapa de Kylian Mbappé tomaría las riendas de la dirección deportiva del PSG a petición del futbolista francés.

Kylian Mbappé will sign a three year deal with Paris Saint-Germain, the contract will be valid until 2025. It was approved in the morning. 📑🤝 #Mbappé

Pochettino & Leonardo are expected to leave, as @Romain_Molina says – PSG are already exploring options to replace them. #PSG pic.twitter.com/ZAispywrVz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2022