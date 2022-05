La millonaria cantidad que ha perdido Amber Heard por el juicio con Johnny Depp

Debido a la sospecha de que pudo haber inventado sus acusaciones de ser víctima de violencia doméstica por parte de Johnny Depp, Amber Heard ha perdido entre US $45 y US $50 millones, aseguró una experta. La especialista calculó la cifra con base en las ganancias que han tenido “actrices comparables” como Ana de Armas y Zendaya.

“A la industria le gusta el trabajo de Amber, pero no la pueden emplear justo ahora”, dijo ayer, sobre la actriz, Kathryn Arnold, consultora en la industria del entretenimiento.

De acuerdo con Arnold, Heard habría sido contratada por varios proyectos con pagos de entre US $8 y US $20 millones. Actualmente, la estrella de la serie ‘The Stand’ enfrenta la última semana de juicio por difamación que entabló contra ella su ex esposo, Johnny Depp.

Aquaman

Adam Waldman, abogado del actor, acusó a Heard en 2020 de mentir en un artículo en The Washington Post donde dijo, sin nombrar a Depp, contarse entre las víctimas de violencia en el hogar. Heard, quien ganó US $1 millón en ‘Aquaman’ (2018), ha dicho que tras la polémica tuvo que luchar para mantener su papel en la secuela de la cinta de superhéroes. De acuerdo con Arnold, sin la sombra de la sospecha sobre ella, habría podido negociar un pago por ‘Aquaman 2’ de al menos US $4 millones, sin embargo, sólo obtuvo US $2 millones.

