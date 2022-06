“A ver si nos da suerte y ganamos títulos”, dice Xavi Hernández

Este viernes el FC Barcelona presentó de manera oficial su nueva equipación de local para la temporada 2022/23, esta indumentaria marca el inicio del acuerdo de cuatro años con Spotify como patrocinador oficial del club.

Luego del anuncio oficial del club, por medio de sus redes sociales, el FC Barcelona presentó la primera reacción de su técnico Xavi Hernández, quien tuvo un recuerdo de una época pasada del Barça en la que el de Terraza era aún jugador culé.

“Bueno, muy bien. Me gusta. Muy chula. A ver si nos da suerte y ganamos títulos, pero está chula. Me gusta el color, muy moderna. Me da buenas vibras”, inició el técnico culé.

La camiseta es un homenaje a los Juegos Olímpicos de 1992 que se celebraron en Barcelona, la equipación que acompañará al Barça en la temporada 2022/23 cuenta con tres colores, los clásico blaugranas y un azul marino.

El recuerdo de Xavi

Mientras desplegaba la pantaloneta, Xavi Hernández se recordó del uniforme del año 2004, época en la que Xavi era jugador de los culés. “Si que me recuerda a la del 2004, época de Ronaldinho, Deco, Eto’o. El color me agrada mucho. Pues muy bien, a ver si tenemos suerte”, concluyó Xavi.

Spotify como nuevo patrocinador

Una de las grandes novedades que presenta la equipación de la temporada 2022/23 es el estreno del nuevo patrocinador principal, puesto que por primera vez las camisetas de los primeros equipos de fútbol masculino y femenino llevarán Spotify en el frontal junto con el swoosh de Nike, ambos en tonalidad sésamo.

El Club también ha cambiado el logo de la agencia de la ONU que lucirá en el dorsal de las camisetas del primer equipo masculino, femenino y el equipo Fundación Barça de LaLiga Genuine, y por primera vez aparecerá UNHCR/ ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), en el mismo color. En cuanto a los equipos de los deportes profesionales (baloncesto, balonmano, hockey patines y fútbol sala) el frontal seguirá siendo para Assistència Sanitària.