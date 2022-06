Reaparece Rubí, la quinceañera viral, en “La Academia 20 años”

Rubí, la adolescente que se volvió viral por una peculiar invitación a sus 15 años, ahora intenta ser cantante y formar parte de “La Academia 20 años”, uno de los reality de canto más populares de la televisión mexicana. Sin embargo, la joven no inició con el pie derecho, pues Lolita Cortés, una de las juezas más duras de los concursos de canto, fue implacable con la quinceañera viral, y a través de redes sociales se comenzó a compartir el difícil momento de la crítica a la famosa.

“No, nena, no, princesa, para mí tú no debes de estar aquí”, le dijo Lolita Cortés a Rubí. Mientras que el cantante Alexander Acha, hijo de Emmanuel, también consideró que la joven no tiene el talento vocal para poder ser una concursante en “La Academia 20 años”.