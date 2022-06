Despiden a agente de la PMT de Mixco por conducir moto y utilizar su celular al mismo tiempo

En redes sociales se difundió un video de un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco cuando conducía una motocicleta de la institución y al mismo tiempo utilizaba su celular. Fue un automovilista el que captó el momento con su teléfono celular cuando transitaba por la calzada Roosevelt.

La grabación muestra al policía de tránsito conduciendo sin manos mientras la moto se desplaza por el impulso que tomó por el declive de ese tramo carretero. Aparentemente, el involucrado respondía algunos mensajes de texto por la forma en la que sostenía su celular con ambas manos.

El video se viralizó en redes sociales y llegó hasta la Municipalidad de Mixco, la cual tomó la decisión de despedir al PMT por incumplir con el artículo 47 del Reglamento de Tránsito de Guatemala, que establece que: “queda prohibido conducir utilizando auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido. Asimismo está prohibido el uso de teléfonos. radio u otros aparatos similares mientras el vehículo esté en marcha, a no ser que para operarlos no sea necesario utilizar las manos”. En tanto, aplica una multa de Q100 por infringir lo antes mencionado, según la referida ley.

“Me siento sumamente impresionado, apenado , avergonzado por la actitud del PMT en cuestión. Jamás en mi mente pasó que fuera posible en la vida real, que alguien fuera capaz de chatear en el cel manejando moto , hoy que lo veo no tengo palabras para defender esta temeraria e irresponsable acción que pone en peligro la vida de los vecinos. No tengo cara para disculparme, sin embargo presento mis más sinceras disculpas, en nombre de Emixtra y me comprometo a que esto jamás volverá a ocurrir. Hace unos momentos giré instrucciones para el despido inmediato de involucrado. Mil perdones!!”, escribió el alcalde de Mixco, Neto Bran, en una publicación en Facebook.