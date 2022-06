Rubí asegura que no es Jolette y que ella tiene su estilo

La Academia en sus 20 años fue tendencia tras su primer concierto, una de las participantes que más ha llamado la atención, desde antes de su estreno, es Rubí.

Recordemos que la joven fue conocida como La quinceañera más famosa de México, y es que ella ha sido duramente criticada por los jueces de esta edición y comparada por usuarios de redes sociales con la famosa Jolette.

Fue ante esto que no dudó en dar su opinión al respecto y confesó, durante una entrevista para la cuenta de La Academia (@laacademiatv) en TikTok, si realmente estaba en el programa para ser la nueva versión de la polémica ex participante.

“Para nada (soy como ella), sí se quien es Jolette, pero yo no vengo aquí a causar polémica ni nada por el estilo. Al contrario, quiero aprender, por eso me estoy esforzando, digo no soy la mejor, por eso estamos aquí en La Academia, justamente para aprender y nada que ver, ya sabía que algo así iban a decir”, señaló.

También contó que no solo el público o los jueces le habían dicho que había similitudes con la concursante de la cuarta generación del programa de TV Azteca, ya que sus mismos compañeros de show también le remarcaron esta situación.

“Es que aquí me lo decían también los académicos de: ‘Te van a comparar con Jolette’ y no, yo sí quiero aprender y todo eso”, añadió.

Respecto al cuestionamiento de si se sentía más preparada que Jolette, Rubí mencionó que no quería profundizar en detalles.

“Ella tiene su estilo de voz, yo tengo mi estilo de voz, a mí no me gusta compararme con las personas, porque siento que cada persona es única”, dijo.

La joven quiere aprender

Rubí dijo sentirse agradecida y sorprendida ante el aprecio que el demostraron algunas personas, y destacó que su intención es ser respetuosa con todos, incluso, aquellos que no estén de acuerdo con su estancia en La Academia.

“Yo pensé, me van a atacar, me van a funar en redes sociales, ni quiero ver redes, pero de hecho no sabía que en esto son muchas reacciones negativas y yo tenía la mentalidad de que la gente me va a atacar, a mí no me gusta contestando feo a los críticos ni nada, porque yo creo que la mejor forma de responder es de una manera educada e inteligente, si a ellos no les gusta como canto: se les respeta”, añadió.

¿Por qué las comparaciones? Durante su presentación interpretó el tema “Equivocada” de Thalía. Lolita Cortés compartió su opinión sobre por qué la joven no debería formar parte del proyecto:

“Me sorprende muchísimo que después de ¿Cuántos dijimos? 20 mil y tantos que hicieron audición esta noche este es el ejemplo de lo que encontraron. Me parece inverosímil”.