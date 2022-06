Un muerto y 8 heridos por nuevo tiroteo en EE. UU.

Una persona murió y otras 8 resultaron heridas por un nuevo tiroteo en EE. UU. Brian McGee, oficial al mando de la oficina de detectives de Manhattan Norte, confirmó en conferencia de prensa que el incidente armado se produjo en horas de la madrugada del lunes, en la intersección de la calle 139 Este y la 5.a Avenida, en Nueva York.

McGee apuntó que, justo después de las 00:40 horas (locales), la policía respondió a “numerosos informes de personas heridas por disparos”. “Al llegar, los oficiales descubrieron a 5 personas heridas por proyectil de arma de fuego (…) justo debajo del puente de la Avenida Madison”. El oficial añadió que todas las víctimas fueron trasladadas a hospitales locales a través de EMS. “Otras cuatro personas fueron trasladadas al hospital por medios privados”, añadió McGee.

Los heridos son dos mujeres y siete hombres, precisó McGee, quien explicó que uno de estos últimos, de 21 años de edad, murió tras ser llevado al Hospital Lincoln. Subrayó, además, que la información que tiene la policía es “muy preliminar” y dijo que la investigación está en curso.

Watch as Police Commissioner Sewell and NYPD executives provide an update on multiple people shot in Harlem. https://t.co/4YpkysonqB

La noche del domingo, en Washington, se produjo otro tiroteo que dejó un muerto y tres heridos, informaron autoridades. El incidente se produjo después de dos hechos violentos durante un concierto no autorizado, precisó el comandante del Distrito de Columbia, Robert Contee, a la prensa.

La víctima es un joven de 15 años, quien falleció pese a los esfuerzos de la policía para dispersar a la multitud. Todavía se desconocen las razones por las que el adolescente fue alcanzado por el proyectil, pero antes del incidente la policía había requisado dos armas cerca del lugar y se encontraba a la búsqueda de un hombre con una pistola sin licencia.

Chief Contee and city officials provide an update regarding a shooting with multiple victims shot, including an MPD officer, that occurred this evening in the area of 14th and U Street, NW. https://t.co/j2w5yXqvPZ

— DC Police Department (@DCPoliceDept) June 20, 2022