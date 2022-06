Famosa actriz muere ahogada en el río de Nueva York

Mary Mara, actriz veterana que apareció en programas de televisión como “Law & Order”, “NYPD Blue” y “Ray Donovan”, murió ahogada en el río St. Lawrence de Nueva York durante el fin de semana. Autoridades respondieron a una llamada de ahogamiento a las 8:00 horas del domingo, 26 de junio 2022. Una vez en la escena en Cape Vincent, encontraron el cuerpo de la famosa, quien tenía 61 años, según un informe de la Policía del Estado de Nueva York (NYSP) obtenido por New York Post.

Mara estaba visitando a su hermana Martha, quien vive frente al río St. Lawrence, y decidió meterse en el agua, dijo su cuñado Scott Dailey. TMZ informó que la actriz se había sumergido para hacer ejercicio. Su cuerpo no mostraba signos de actividad criminal y fue llevado a la Oficina del Médico Forense del Condado Jefferson para una autopsia.

Cape Vincent está cerca de donde el lago Ontario se encuentra con la gran vía fluvial que forma la frontera entre Nueva York y Quebec (Canadá).

