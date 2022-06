Mujer de 28 años es viral por su vida como bebé: usa pañal

En Estados Unidos, en el estado de Pennsylvania, una joven mujer de 28 años que se desempeña como analista de seguridad cibernética se convirtió en viral durante las últimas semanas debido a su “conversión” de adulta a bebé. De acuerdo a la información de portales estadounidenses, Lucy Anne comenzó con esta “doble vida” a los nueve años, cuando robaba y usaba los pañales de su hermana menor.

Además, reveló que esta idea no lo hace por motivos sexuales sino que por comodidad.

“Estos sentimientos y el deseo de volver a un estado similar al de un bebé empezaron cuando era muy joven. Tengo una excelente carrera y soy buena en mi trabajo, pero en el fondo todavía me siento como una niña pequeña. He recibido solicitudes sexuales, me siento bastante incómoda y siempre trataré de ignorarlo, pero mi novio me lee cuentos de hadas antes de acostarme y eso me hace sentir muy cómoda”, manifestó la mujer.