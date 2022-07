Laporta confirma a Kessie y Christensen como nuevos jugadores del FC Barcelona

Este sábado el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, dio detalles sobre los próximos movimientos que tendrá el club azulgrana previo al inicio de la Temporada 2022/23 luego de concluido un homenaje hacia Johan Cruyff, leyenda del equipo de la Ciudad Condal.

Franck Kessié, Andreas Christensen set to be announced as new Barça players. Laporta confirms: “We will present Kessié on Wednesday and Christensen on Thursday”. 🔵🔴 #FCB

Both players have already signed the contracts and completed medical tests.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2022