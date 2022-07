Captan a Belinda besándose con dos mujeres en pleno concierto

Belinda ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales por el reciente video que se difundió en redes sociales. En el clip, la joven aparece dándose un beso apasionado en la boca con la actriz Lola Rodríguez y la drag queen Valentina.

Durante la reciente celebración del Pride en Madrid, la cantante de 32 años se besó en el escenario con la ya mencionadas al termino de su tema “Las 12”.

Tal como lo hicieron Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera durante los Video Music Awards en 2003. En esta ocasión, la cantante primero se acercó a Valentina para besarla en los labios y posteriormente a Lola Rodríguez.

Sin embargo, lo único que cambió de aquella icónica escena es que al final Valentina y Lola también se besaron, situación que no sucedió con Britney y Christina hace 19 años.

Belinda muy besucona con sus colegas en el gay pride de Madrid, me encanta esa canción btw pic.twitter.com/vNmcLGxE1u — Inferno (@angelinferno8) July 6, 2022

Las reacciones en favor y en contra de esta demostración no se hicieron esperar, y mientras algunos aplaudieron a la intérprete, otros no dejaron de comentar su desagrado. “Que ridiculez”, “Que pena que tenga que caer tan bajo”, “Ojalá no tengan covid”, afirmaron algunos de los internautas.

Mientras, Beli sigue enfocándose en su carrera profesional, luego del mediático compromiso matrimonial que tuvo con Christian Nodal.

Nodal ya olvidó a Belinda…

Y es que hay que recordar que él fue quien dio la noticia por medio de sus redes sociales. Por su parte, el joven, actualmente sostiene una relación amorosa con la rapera argentina Cazzu.

Hay que destacar que ambos fueron captados por primera vez paseando por las calles de La Antigua Guatemala.

A pesar de que ella negó en su momento la relación, el intérprete de “Botella tras botella” ha dejado más que en claro que existe más que una amistad.

Se rumora que Nodal ya hasta le dice “te amo” a su nueva pareja.