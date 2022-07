Charles Leclerc conquista el Gran Premio de Austria

Charles Leclerc ha podido con Max Verstappen en la carrera del GP de Austria F1 2022. El piloto monegasco ha tenido más ritmo en todo momento y ha adelantado al neerlandés varias veces en pista para conseguir su quinta victoria en la Fórmula 1.

La carrera de este domingo, además del triunfo de Leclerc, también quedó marcada por los abandonos de ‘Checo’ Pérez y Carlos Sáinz, el mexicano tuvo un pequeño choque con George Russell en la primera vuelta, trató de competir, pero en la vuelta 27 optó por abandonar, mientras que Carlos Sainz, cuando iba a por la segunda plaza en las últimas vueltas al circuito, ha abandonado por un desperfecto en su unidad de potencia.

El piloto monegasco de Ferrari Charles Leclerc conquistó en Gran Premio de Austria, se impuso a Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes) quienes completaron el podio en el circuito de Spielberg.

“Fue una muy buena carrera. El ritmo estaba ahí. El final fue increíblemente difícil: tuve este problema con el acelerador, pero logramos que se mantuviera hasta el final. Yo estoy tan tan feliz”, expresó el piloto monegasco al departamento de prensa de la Formula 1.

CHARLES WINS!!!

For the first time since Australia, @Charles_Leclerc will stand on the top step of the podium, with Max Verstappen 2nd and Lewis Hamilton 3rd #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/Qi9p0x5VG0

