Manchester City presentó a sus refuerzos ante su afición

Los nuevos refuerzos del Manchester City: Erling Haaland, Julián Álvarez y Stefan Ortega Moreno fueron presentados ante los aficionados del City en un evento especial que se celebró en las afueras del Etihad Stadium.

Dichos jugadores fueron recibidos en el escenario uno por uno y cada uno brindó una breve entrevista antes de reagruparse después de 45 minutos para entregar balones firmados a los asistentes.

El evento fue gratis y asistió una gran cantidad de aficionados del Manchester City que esperan con ansias la nueva temporada, donde siguen con la ilusión de ganar la ansiada Champions League que se les ha resistido en otras ocasiones.

We’re live from our welcome event at the Etihad! 📺

Watch as we welcome our new arrivals 🤩#ManCity https://t.co/pp2j9DD3Z6

— Manchester City (@ManCity) July 10, 2022