Chiquis se deja ver en candente atuendo transparente en las calles de Miami

Chiquis Rivera recibió una gran noticia, pues por fin quedó legalmente divorciada de Lorenzo Méndez, por lo que decidió ir a celebrarlo a un club en Miami.

La cantante lució muy sexy en un enterizo azul, lleno de agujeros y bastante transparente que que dejaba ver su falta de ropa interior, algo que por supuesto a ella no le importó.

Primero compartió una video donde aparece caminando en la calle modelando el candente jumpsuit, y justo cuando se da la vuelta , todo su cuerpo se trasluce.

A los pocos minutos la temperatura subió, debido a un extremo perreo que la artista hizo, presumiendo su retaguardia mientras bailaba junto a la pared.

Uno de los grandes amigos de Chiquis Rivera es el cantante Larry Hernández; recientemente se encontraron y mostraron en un video publicado en Instagram que ambos cuentan con la misma divertida personalidad, bailando sensualmente a ritmo de reguetón.

Al parecer ese modelo de bodysuit le agrada mucho a Chiquis, ya que hace algunos días salió al escenario usando un enterizo igual, pero de color negro. Ella causó furor entre sus fans y escribió junto a una de sus publicaciones:

“Mis Boss Bees me hicieron llorar este fin de semana 😭….. Gracias por tanto amor….. gracias por existir. Los amo! @bossbeenation Siempre me la paso de lo mejor con ustedes. Me hacen feliz”.