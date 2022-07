La maldición que acecha a los ganadores de La Academia

El pasado mes de junio se cumplieron 20 años de la primera generación del reality show La Academia. Dicho programa marcó una pauta en la televisión y recientemente regresó con un nuevo elenco de artistas que buscarán consagrarse como el decimotercer ganador.

Sin embargo, el inolvidable momento de alegría que vivirá un alumno tras obtener el primer lugar.

De esta nueva entrega se podría ver manchado por la supuesta maldición que ha impactado en la mayoría de los ganadores y que hasta el momento solo uno ha logrado superarla.

Durante toda la historia del reality en México, han participado alrededor de 170 alumnos, entre quienes resaltan algunos por el rumbo que siguieron tras su paso por el programa. La mayoría continúo con su sueño de convertirse en grandes estrellas musicales, otros incursionaron en el mundo de la actuación, mientras que otros son conductores.

La maldición de La Academia…

No obstante, los exacadémicos que actualmente tienen presencia no son los ganadores, ahí el origen de la “maldición”. Y es que, pese al apoyo que habrían recibido por parte de la televisora y su premio monetario, no triunfaron como se esperaba.

A continuación, te contamos quienes son los ganadores de cada generación y a qué se dedican actualmente.

Primera generación, Myriam Montemayor se coronó como la primera ganadora del reality. Segunda generación, Erika Alocacer, a pesar de haber grabado un disco como solista, su carrera no logró despuntar.

Carlos Rivera ganó en la tercera edición y ha sido el único que ha logrado construir una exitosa carrera a nivel internacional.

Erasmo Catarino de la cuarta generación tampoco logró alcanzar el éxito. Samuel Castelli de la quinta generación también ha quedado en el olvido.

María Fernanda de la sexta generación tampoco logró sobresalir al igual que Giovanna Paz de la séptima.

Esmeralda Ugalde tampoco logró despegar con su carrera, ni Erick Sandoval de la novena generación.

Alexis Montoya se une a la maldición al igual que la cantante guatemalteca Paola Chuc que ganó en la onceava edición.