Exhiben a Nodal por faltar a una promesa de ayudar a fan con cáncer

Una fan de Christian Nodal lo exhibió en redes sociales porque afirma que no cumplió su promesa de apoyarla económicamente para el tratamiento de su madre enferma, quien fue diagnosticada con un tumor cerebral.

Ahora la mujer pide apoyo al público y cuenta su experiencia con el cantante.

Por medio del programa De primera mano, Brenda Acuña contó cómo fue que se contactó con él para pedirle ayuda por un problema de salud de su madre.

¿Quedó mal con buena causa? Christian #Nodal decepciona a fan al no cubrir gastos de mujer con tumor. Ella da su versión de los hechos#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/cQjroBINIO — De Primera Mano (@deprimeramano) July 18, 2022

“El año pasado, a principios de año, cuando la situación de la salud de mi mamá se empezó a agravar, me puse a buscar ayuda con todos los artistas que, podría decirse, son mis ídolos… Un día, me contestó Christian en un DM y me dijo que él se hacía cargo de todo, que qué se necesitaba y así empezó todo”.

-->

De acuerdo con Brenda, el artista se ofreció a darle un millón de pesos para costear el tratamiento de su madre, pero nunca cumplió con su promesa.

“Esto pasó en el lapso de cuando dio el anillo a Belinda. Unos 15 días antes me dijo: ‘Ahorita sólo tengo unos 350 mil pesos que puedo darte. Mi amigo Rulo es el que se va a contactar contigo’, yo le dije: ‘Sí, Christian, no tengo problema, cuando tú puedas, adelante’. Fue todo, Rulo nunca me contactó”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

Apoyo al cantante

Al pasar el tiempo, la joven comenzó a mandarle mensajes y videos de su madre agradeciendo su ayuda, pero entonces se dio cuenta de que Christian Nodal la había bloqueado sin explicación alguna.

“Llegó un punto en el que me di cuenta de que nos bloqueó, de la noche a la mañana”.

TRAAAAS 😔… NI HABLAR… QUE DIOS NO LO BENDIGA, LE AVISAN DE NUESTRA PARTE 🥰 pic.twitter.com/cKCSTTIidZ — Me ayudan a salvar la vida de mi mamá? 🧠❤️‍🔥🙏 (@VaPorLinda1) May 11, 2022

Tras dar a conocer su caso, las redes sociales se llenaron de opiniones divididas sobre las acciones de ambos. La mayoría lo defendieron a él señalando que nadie tiene la obligación de ayudar a sus fans.

Por otro lado, algunos dudan que haya hablado con Nodal, recordando que algunos famosos no están a cargo de sus propias redes sociales, sino que le pagan a alguien para que las maneje.