Casa Blanca confirma que Joe Biden dio positivo por Covid-19

La Casa Blanca confirmó el jueves que el presidente de EE. UU., Joe Biden, dio positivo por Covid-19, aclarando que presenta “síntomas muy leves” y que “seguirá asumiendo todas sus funciones” durante este tiempo. Biden, de 79 años, “comenzó a tomar Paxlovid”, la pastilla anticovid de Pfizer, y se autoaislará en la Casa Blanca hasta que dé negativo, añadió la portavoz Karine Jean-Pierre en un comunicado.

President Biden is fully vaccinated, twice boosted, and experiencing mild symptoms following a positive COVID-19 test. Read a letter from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President: pic.twitter.com/Vq9iuAfBdO

“Acabo de hablar con el Presidente. Dijo que se siente bien y que está trabajando desde la residencia (oficial)”, informó posteriormente la vocera a través de las redes sociales.

I just spoke with @POTUS. He said he feels fine, and he’s working from the residence.

— Karine Jean-Pierre (@PressSec) July 21, 2022