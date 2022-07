Sebastián Vettel anuncia su retiro de la Formula 1

El piloto alemán Sebastian Vettel, cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1, anunció este jueves que se retirará al término de la presente temporada.

Vettel, de 35 años, pilota en la actualidad para la escudería Aston Martin.

“La decisión de dejar la F1 a final de año fue difícil de tomar y pensé mucho en ello. Al final del año quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo que quiero hacer después”, indicó Vettel, citado en un comunicado de su escudería difundido antes del GP de Hungría este fin de semana.

NEWS: Sebastian Vettel will retire from #F1 at the end of the 2022 season, bringing one of the greatest careers in the history of the sport to a close.

