VIDEO. Hernández: “Me voy con la sensación de que pudimos haber ganado”

Este miércoles se dio el ansiado debut del Deportivo Malacateco en la Liga Concacaf 2022. Los ‘toros’ debutaron en una competición internacional enfrentando al Sporting San Miguelito de Panamá en el estadio Pensativo en Antigua Guatemala.

Los ‘toros’ se estrenaron en competición internacional con un empate (1-1) ante Sporting San Miguelito, Edson Samms adelantó a los visitantes, pero Kevyn Aguilar anotó el gol de la paridad en los minutos finales del encuentro. La vuelta se jugará el próximo 3 de agosto en el estadio Rommel Fernández en la Ciudad de Panamá.

Israel Hernández cree que Malacateco pudo haber ganado

El técnico mexicano de Malacateco Israel Hernández, afirmó en conferencia que se va con la sensación de que los ‘toros’ pudieron llevarse el triunfo ante San Miguelito en el estadio Pensativo.

“Me voy con la sensación de que pudimos haber ganado, hubo acciones que no se concretaron, hay veces en la vida que cuando no se gana, también se gana, hoy vi una evolución en mi equipo, he visto avances significativos, estamos en un proceso de acoplamiento, logramos ser un equipo positivo, eso me deja un poco más tranquilo, pero esta serie se definirá en casa de ellos, para acceder a siguiente fase tenemos que ganar”, expresó Hernández.

#SCL22 | "He visto avances significativos en mi equipo", dice Israel Hernández, técnico del Deportivo Malacateco 🐂🇬🇹

📹 @noel_solis ➡️ https://t.co/EietMgJJwX pic.twitter.com/Ch12fn1aIP — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 28, 2022

-->

El técnico de los ‘toros’ fue cuestionado sobre el estado de salud el guardameta Rubén Darío Silva, quien se retiró del terreno de juego con oxígeno tras la anotación del empate de Malacateco.

“En este momento no nos han informado de Rubén, me contactaré con la directiva, porque me preocupa el estado de salud de Rubén, primero Dios todo estará bien”, concluyó el técnico mexicano en una breve conferencia de prensa.